’Ya basta de diputados que no tienen preparación y no saben ni siquiera debatir’: Leticia Castro Ortiz

Al remarcar que conoce perfectamente las necesidades que vive el distrito 06 ’porque fui Síndica de todo Acapulco y mi oficina siempre fue de puertas abiertas, apoyando las gestiones de muchos ciudadanos’, la candidata de Morena a diputada local por el distrito 06, Leticia Castro Ortiz, se reunió con vecinos de las colonias Niños Héroes, Libertad y Mártires de Cuilapan, donde recibió el respaldo del ex líder municipal del PRD, Felipe de Jesús Kuri.



La abanderada de Morena dijo a los ciudadanos que la nueva ruta de la política es servir al pueblo ’poniendo toda mi capacidad y conocimientos por el bien colectivo, ya basta de diputados que no tienen preparación, no saben de leyes y no saben ni siquiera debatir’.



Dando seguimiento a los recorridos, reuniones y visitas casa por casa, que durante este mes de campaña ha llevado a cabo por las distintas colonias que conforman el distrito 06, Castro Ortiz dijo ’yo vengo a visitarlos y estar de cerca con ustedes, porque muchos ciudadanos nunca conocen a los candidatos, solo los ven en la publicidad o en la boleta el día de la elección y no se trata de eso, se trata de escuchar sus inquietudes y ajustar una propuesta de trabajo acorde a las necesidades de nuestra gente’.



Recordando que es fundadora de Morena en Acapulco pidió a los ciudadanos ’seguir defendiendo lo que logramos con valentía en 2018 por la continuidad de las acciones que se han implementado gracias a la 4T’.



Afirmó que la lucha sigue siendo contra ’la corrupción que tanto ha lacerado al pueblo y evitado el desarrollo’, recordando que como edil municipal siempre criticó y denunció aquello que estaba mal.



Leticia Castro pidió a los habitantes del distrito 06 seguir confiando en el proyecto de la Cuarta Transformación y no permitir que la llama de la esperanza se apague, ’yo sí estoy comprometida con este proyecto nacional, los convoco a hacer equipo, caminar juntos, hacer lucha juntos, la lucha es la misma y debemos salir adelante entre todos’.



Finalmente informó que ya se prepara para un debate con sus adversarios de otros partidos políticos y dejó en claro ’tengo un perfil ciudadano, pero he creído en un partido que me ha dado la oportunidad de representar a la sociedad, el poder radica en el pueblo y el pueblo manda, tengo la trayectoria y como abogada el perfil adecuado para representar la voz del pueblo en el Congreso’.