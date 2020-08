¡Ya es hora!: México necesita una sacudida a fondo de su sistema de justicia: Monreal

Al encuentro inédito de mañana asistirán: el Poder Ejecutivo, el Judicial, el Legislativo, el Fiscal General de la República, los presidentes de todos los Tribunales de Justicia en México, los Fiscales de las 32 entidades y los presidentes de los tribunales Electorales, Agrario, Administrativo y Fiscal.



Sí, todos los que tienen que ver con la procuración y administración de la justicia en México. Todos.



Será el inicio de un ejercicio inédito, a fondo, de coordinación para dotar al pueblo de México de una real y verdadera mejor justicia, afirma el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado.



Sobre la mesa del encuentro estarán todas las iniciativas y propuestas de reformas del sistema de justicia, especialmente lo que tiene que ver con el cuestionadísimo Sistema Penal Adversarial y su llamada ’puerta giratoria’, ésa por donde más tardan los delincuentes en entrar que en salir.



La idea, afirma Monreal , es que se trabaje a fondo en todos los niveles de justicia para que al inicio del siguiente período de sesiones que inicia el 1 de septiembre estén los dictámenes para ser debatidos y aprobados en el Senado y la Cámara de Diputados.



’Para darle al pueblo de México una mejor justicia… con reformas indispensables’, indicó.



Al anunciar el encuentro, el senador Julio Menchaca, presidente de la Comisión de Justicia coincidió con Monreal respecto de que la respuesta los reclamos ciudadanos y a la impunidad demandan una ’buena sacudida a su sistema de justicia’.



El encuentro será virtual, a distancia, y organizado por el Senado.



El Senado analizará 31 iniciativas de las cuales 24 son consideradas esenciales.



Por el Senado estarán presentes: Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política; Mónica Fernández, presidenta del Senado; Julio Menchaca. presidente de la Comisión de Justicia; Mauricio Kuri, coordinador de los senadores del PAN; Miguel Ángel Mancera, del PRD; Miguel Ángel Osorio Chong, del PRI; Geovanna Bañuelos, del PT; Sasil de León, del PES y Manuel Velasco, del PVEM.



Por el poder Judicial. estará el ministro Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, presidente de la Suprema Corte y de la Judicatura Federal; por el Ejecutivo la ex ministra y senadora con licencia, Olga Sánchez Cordero, titular de Gobernación; Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República.



Protección de personajes



En el encuentro de mañana no se hablará de la protección de personajes porque eso responde a otras áreas, y en especial a las de la seguridad privada.



Es así que para abordar la seguridad de jefes de Estado, ministros y personalidades del mundo de la política, los negocios, los espectáculos y el deporte, en México, Estados Unidos y Europa se acaba de publicar el libro ’Protección Ejecutiva en el siglo XXI. La Nueva Doctrina’.



En este impreso, en que se da a conocer el nuevo concepto de seguridad basado en tres pilares fundamentales, el experto en protección ejecutiva Iván Ivanovich, mexicano de origen serbio, dice:



Cuándo y cómo usar métodos no convencionales contra un enemigo no convencional. Los secuestradores, terroristas, asesinos y toda clase de delincuentes actúan de manera no convencional mientras que los sistemas de protección ejecutiva tradicional intentan combatirlos con métodos convencionales, comportándose como una unidad regular de combate que espera ser emboscada para reaccionar. A lo largo de la historia las estrategias convencionales casi nunca dieron resultados contra los enemigos que actúan sigilosamente desde las sombras.

Cuándo y cómo desactivar el ataque mucho antes de que ocurra, sin exponer al protegido ni a los escoltas al riesgo que implica un enfrentamiento. La seguridad ejecutiva tradicional estaba mayormente enfocada a reaccionar ante un ataque, privilegiando así la reacción, uso de armas de fuego, maniobras de vehículos y otras acciones que se ven bien en una película de Hollywood pero que son poco viables en situaciones reales. La protección ejecutiva moderna traslada el peso operativo adelante -para actuar sobre las fases de preparación de un ataque y no cuando el ataque está en curso-.

Hoy se va a un estrecho y coordinado trabajo entre el escolta, el administrador de seguridad y el protegido mismo, ya que la persistente falta de dicha coordinación es la que estropea y a veces imposibilita el éxito en el trabajo operativo, creando confusión, y a veces incidentes con desenlaces fatales.

Nuevos conceptos dentro e una estrategia de protección de la que dependen vidas de personas.



Ecos de una noticia



Senadores de diferentes fracciones, especialmente de Morena y de PT, se congratularon por el acuerdo encabezado por la Fundación Carlos Slim para la producción y distribución en México y Argentina de una vacuna contra Covid-19, desarrollada por la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca.



La colaboración dentro de la cual el financiamiento de la Fundación Carlos Slim a este proyecto es esencial, indicaron, busca generar por lo menos 150 millones de dosis de una vacuna que está en Fase III y que serán distribuidas en toda Latinoamérica y el Caribe.



El desarrollo de la investigación estima que en noviembre se presenten los primeros resultados.



El Senado indicó que el costo del fármaco inicialmente correrá a cargo de la Fundación Carlos Slim y que en su fase posterior de distribución y aplicación significará un gasto sobre los 25 mil millones de pesos que serán aportados por México.



El senador poblano Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda consideró que el acuerdo representa ’un gran impulso para la ciencia y la salud que beneficiará a los habitantes’ de la región.



A su vez, la senadora Martha Lucia Micher, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, dijo que el acuerdo puede calificarse de histórico ya que el sólo anuncio de que ya existe la vacuna, es un fuerte factor de esperanza para la protección de la población.



La senadora Cora Cecilia Pinedo, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África, dijo que con la producción de esta vacuna superaremos el difícil momento de la pandemia de Covid-19.



El PAN va con Ramírez



Hacia fines de la semana anterior, el queretano Mauricio Kuri, coordinador de los senadores de Acción Nacional, le entró a las proyecciones de la mesa directiva del siguiente periodo legislativo que involucra solo a aspirantes del grupo de Morena pero que debe recibir el aval de los otros grupos, para decir que ’con los que yo he platicado de mi grupo parlamentario, con el que tendríamos más empatía sería con Eduardo Ramírez, a Eduardo Ramírez, lo vemos como alguien con quien se pueden hacer puentes y podemos tejer acuerdos’.



Nosotros igual vemos que el chiapaneco es quien tiene mayores oportunidades de obtener la presidencia para el tercer año de la 64 Legislatura.



