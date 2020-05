Ya está cerca de que se declare la ’nueva normalidad’ en todo el país, afirma AMLO

www.guerrerohabla.com



Ciudad de México. 18 mayo, 2020.- El presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo contento que a partir de este lunes haya iniciado el regreso a la ’nueva normalidad’ en algunas partes de México y aseguró que está a punto de declarar el regreso a las actividades en todo el país.

’Ya falta muy poco, yo tengo mucha fe, muchas esperanzas de que ya vamos a domar a la pandemia, ya estoy a punto de declarar, pronto vamos a poder decir que, por el apoyo de todo el pueblo, logramos todos los mexicanos que la pandemia no saturara nuestros hospitales, nuestra capacidad hospitalaria, que se logró la estrategia’, acotó en su habitual mañanera.

No obstante, reiteró el llamado a la ciudadanía y empresas de ’no relajar la disciplina’, además aclaró que no habrá inspecciones.

’Hoy comienza a reabrirse la actividad productiva y social, en algunos casos donde se acuerde pueden reiniciar las clases. Estamos hablando alrededor de 300 municipios en los que no hay contagios, ni siquiera los vecinos tienen casos de personas afectadas por el coronavirus’, indicó.

También comentó que la industria automotriz, de construcción y minera podrán reanudar actividades, y desde hoy solicitar permiso a la Secretaría de Economía para llevar a cabo sus tareas de forma correcta y ordenada.



Fuente: mi nación