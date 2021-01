¿Ya ganó Morena?

*Cuatro problemas FSM



He escuchado esta frase en varias ocasiones y proviene de aquellos que celebran que haya sido Félix Salgado Macedonio, designado el abanderado del Partido del Movimiento de Regeneración Nacional para el proceso electoral 2021. Sus seguidores pues.

Soy escéptico, lo digo con toda claridad, porque conozco muchas experiencias de candidatos que van arriba y se caen. En América Latina y en el mundo, hay muchas experiencias de ello. Y por supuesto hay especialistas que han remontado campañas de candidatos que han ido rezagado hasta en 20 puntos.

Hemos conocido campañas y hemos participado en ellas desde que no existía en México el Marketing Político, que llegó a finales de los 90 y cobró auge en el 2000 con Vicente Fox.

Las misma elecciones de 1988, cuando Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano alegaba ’fraude’, lo que pasó es que no había Plan de Campaña, sino meras ocurrencias y mucho activismo político. Nos conformábamos con los recordatorios de 10 de mayo contra Salinas de Gortari. Y creíamos que la rebelión social era suficiente para ganar la elección. Se incendió Guerrero y el ’Toro sin cerca’, apreció en el escenario, con los costales que Ruiz Massieu ordenó tiraran a la orilla del río, para que encontraran la boletas quemadas y sacaran de la jugada al líder de la CTM, Vigueras Lázaro.

Hoy son otros tiempos. Para empezar, se debe considerar que el candidato es el mensaje: que importa cómo viste, cómo saluda, cómo es su discurso, cómo conecta con el electorado y cómo es percibido. Si viene del partido, si le cayó la candidatura o la trabajó, con qué sectores se reúne, cuál es el grupo de poder que representa, si tiene bien en claro su imagen ambiental, es decir, cómo aparece en un escenario dónde el público suele centrar su atención en su forma de actuar.

¿Es correcta la imagen de aparecer montado en una combi destartalada, como símbolo del sistema o cómo el constructo de un discurso pobrista o de populismo ramplón?.

El primer problema que enfrenta Salgado Macedonio es su imagen y su figura: ’Conócete a ti mismo y no tendrás miedo de perder mil batallas’, anotó el gran Sun-Tzú, en El Arte de la Guerra’.

Es decir, Salgado Macedonio, tiene que reflexionar si los actores políticos lo toman en serio o si sigue siendo el mismo de hace 40 años, acostumbrado al clamor popular, al chacoteo y a la falta de seriedad a la hora de tomar los acuerdos.

Porque la confianza es fundamental, no sólo para el pueblo, que espera obras y una política social que los beneficie; sino también para los empresarios que invierten en Guerrero, y sobre todo, para el presidente de la República, que espera un gobernante con sus sexto sentido, capaz de mantener la gobernabilidad democrática y la estabilidad social.(queda pendiente el análisis FODA).

El segundo problema que enfrenta Salgado Macedonio, es interno: de cómo está llevando a cabo la ’operación cicatriz’, si está dispuesto a ceder al grupo de Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, todo lo que le pide: la Secretaría de Finanzas para el zeferinista Carlos Álvarez (de lo más nefasto), la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Social y Comunicación Social; cuando en las altas esferas de Morena, le sugieren que priorice la ’unidad’, que la política es construcción de acuerdos.

Se cierne la amenaza de Pablo Amílcar de ’hacerlo perder’, sentarse (simular), durante el proceso electoral, incluso de tumbarlo antes de que sea proclamado candidato. Luis Walton Aburto, especialista en Guerra Sucia, está en la misma tesitura, pese a que oportunistamente, de la noche a la mañana, se declaró obradorista, sin conquistar la simpatía de los morenistas quienes rechazan a los de derecha.

El tercer problema de Salgado Macedonio, es que al parecer, lleva pocos aliados, que del otro lado se ha formado una Gran Alianza, donde ante todo, han cuidado lo que tienen: el 53 por ciento del electorado y el 44 por ciento de las alcaldías de todo el estado; composición que quedó así en el mejor momento de Morena, desde 2018. Nadie gana el poder sólo.

Si bien, antes las personas, es decir los candidatos acompañaban al partido, hoy es el partido el que acompaña a los candidatos con todos sus atributos, defectos y virtudes. Ya no se vota por el partido, sino por la persona. Y Morena es un partido que no logra articularse, que no tiene estructura y que como dice el maestro Iván Gambo Song: ’El voto se moviliza’, obviamente con la estructura. Las elecciones se ganan en las calles, aún con la pandemia que nos ataca y confina.

El cuarto problema de Salgado Macedonio es el discurso. Cuando precisamente estamos hablando de que el candidato ganador, es aquel que logra articular un discurso que conecte con el electorado, que se ponga en el zapato de la gente. Un discurso esperanzador.

¿Puede seguir creyendo la gente que si gana la 4T en Guerrero, iremos a la modernización, al bienestar y al progreso?, cuando la 4T, se ha convertido en una entelequia que en poco tiempo se desdibujo, que no sólo no ha traído nada para Guerrero (ningún proyecto que nos detone), sino que incluso le han quitado a la gente de Guerrero, los programas para el campo, Prospera, Estancias infantiles, elevaron la Pensión a los Adultos Mayores de 65 a 68 años, para cuando estén al borde de la tumba; la Zona Económica Especial, recorte al Turismo, restricción del fertilizante, recorte a la cultura, al deporte, disminución del Presupuesto de Egresos, disminución al presupuesto de Salud, la Secretaría de Salud, que nunca llegó, etc.

Nos van a vender la esperanza, bajo el falso argumento de que cómo en Guerrero hay un gobierno priista, no se daban los apoyos, pero ’como ahora va a ser morenista, ahora sí, el presidente AMLO, dará más apoyos a Guerrero’, lo cual es una falacia, porque el presidente de la República ha reconocido, que el gobernador Héctor Astudillo Flores( quien se muestra respetuoso y al margen del proceso electoral), está bien calificado y según sus propias palabra, ’es un gobernador ejemplar’; entonces ¿por qué no llegan más apoyos?

A AMLO lo que le interesan son sus proyectos del suroeste del país: el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el Aeropuerto de Santa Lucía, etc., para el cual necesita dinero y no haya de dónde sacarlo, más que de la reducción de presupuestos y la cancelación de los programas sociales.

No hay nada para nadie. La elección la va a ganar el que ofrezca mayor credibilidad e integridad, en todas sus presentaciones ante el electorado.

Por supuesto, sin ponerse ninguna máscara.