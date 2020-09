Ya hay 7 vacunas de distintos países que han manifestado su interés para realizar estudios clínicos en México

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

MARTES, 22, SEPTIEMBRE, 2020

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

SECRETARIA DE GOBERNACION

GOBIERNO CdMx

GOBIERNO DE MEXICO





Hay actualmente siete vacunas contra el COVID-19 que se encuentran en proceso de aprobación o han manifestado interés para realizar estudios clínicos en México, detalló Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores, en la conferencia de prensa del Presidente, Andrés Manuel López Obrador.



"Puedo mencionar que hay ya siete vacunas de muy distintos países que han manifestado su interés o están en proceso de, ante la Secretaría de Salud y la Cofepris, que son las autoridades regulatorias, para llevar a cabo (estudios de) Fase 3 en México, o su equivalente", indicó.



Asimismo hizo saber que, se trata de las vacunas Janssen, de Estados Unidos; Sputnik V, de Rusia; Cansino, de China; Novavax, de Estados Unidos; Curevac, de Alemania; Sanofi-Pasteur, de Francia; y ReiThera, de Italia.



Los ensayos clínicos podrían comenzar tentativamente entre octubre de este año y enero de 2021, de acuerdo con la presentación del canciller; en tanto, la vacuna italiana está en proceso de definición.



Vacunas contra el COVID-19 que podrían realizar estudios clínicos en México.





Ebrard Casaubon, explicó que Covax, un esfuerzo multilateral surgido de la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para el acceso universal a vacunas, realizará esta semana la formalización de un acuerdo por el cual México participa en este mecanismo.



Con esto, sería el primer contrato vinculante de acceso de México a las vacunas contra el coronavirus.



En este sentido, Covax es la vía más segura de acceso a la futura vacuna, indicó el canciller, ya que trabaja en dosis de otros países.



NO TENDREMOS DEUDA ADICIONAL POR PANDEMIA DE COVID-19



El Ejecutivo federal descartó nuevamente que la administración federal contratará deuda por los efectos de la pandemia de COVID-19.

"Descarto esa opción, esa posibilidad, tenemos finanzas públicas sanas y no habrá deuda adicional", dijo.



El Mandatario respondió así cuando fue cuestionado sobre las declaraciones de Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, sobre que la posibilidad de contraer un mayor endeudamiento está reservada a un rebrote de COVID- 19 y a un consecuente nuevo confinamiento.



’Nos queda claro, si hubiera un segundo brote o una ola de infecciones, si tendríamos que tener otro gran confinamiento o un confinamiento parcial; pero obviamente nos queda claro que va a tener otro impacto muy fuerte sobre la actividad económica (…) en ese sentido, quisimos guardar la carta del endeudamiento precisamente como una segunda línea de defensa en caso de que hubiera un segundo rebrote y entonces tuviéramos que tomar acciones más agresivas con respecto a la economía’.



Al respecto, el Presidente comentó que el alza vista en la deuda se dio por la caída de la economía y la depreciación del peso frente al dólar. Sobre el segundo punto, el mandatario destacó que la moneda nacional se ha venido fortaleciendo en las últimas semanas.

Al referirse a la pandemia, el presidente destacó que, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, esta acumula varias semanas a la baja.



"Por eso no veo ningún riesgo. No se advierte y toco madera que vaya a haber un rebrote de la pandemia y también toco madera porque no creo que se presente un rebrote en la crisis económica", subrayó.



ERNESTO PRIETO NUEVO DIRECTOR GENERAL DE INDEP



Ernesto Prieto, actualmente director general de la Lotería Nacional, será el nuevo director general del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP),



Este movimiento sucede luego de que Jaime Cárdenas presentara su renuncia al cargo como directivo del INDEP, la cual surtirá efectos a partir del próximo 1 de octubre.



Fuentes con conocimiento del tema confirmaron que Cárdenas presentó su renuncia debido a que hubo algunas ’diferencias de criterio en cuanto a la realización de las subastas de bienes con sentido social, así como con la recién realizada rifa del avión presidencial’.



Cárdenas asumió dicho cargo el pasado 2 de junio; es decir, hace poco más de tres meses. Sustituyó a Ricardo Rodríguez, quien fue propuesto como Procurador General del Contribuyente.



El jefe del Ejecutivo dijo sobre la renuncia de Cárdenas que se debe a que él quiere estar más en la academia.



En tanto, Ernesto Prieto será sustituido por Margarita González Saravia, indicó.



Actualmente, ella se desempeña como secretaria de Turismo y Cultura en el estado de Morelos.