Ya hay contrataciones para las más de 2,700 nuevas sucursales del Banco del Bienestar

El gobierno federal ha expandido el Banco del Bienestar, construyendo a la fecha 230 sucursales nuevas El plan de expansión contempla la construcción de cientos de sucursales en todo México, lo que conlleva a la necesidad de contratar más personal. Si tienes experiencia en finanzas y administración, puedes unirte el Banco del Bienestar.



El Banco del Bienestar ofrece trabajo a profesionales con estudios en las siguientes áreas: Economía, Finanzas, Contabilidad, Administración y dirección de Empresas; Negocios Internacionales y Ciencias Empresariales.



El interesado tendrá que ingresar al siguiente sitio web: https://bolsadetrabajo.bancodelbienestar.com.mx/registro-de-usuario/



Dentro del registro deberás crear una cuenta y llenar un formulario con los siguientes datos:



*Nombre completo

*RFC con homoclave

*CURP

*Escolaridad

*Puesto deseado

*E-mail

*Dirección

*Referencia laboral

*Referencia personal



El gobierno federal ha construido 230 nuevas sucursales del Banco del Bienestar.



Durante un informe presentado por la titular del Banco del Bienestar, Diana Álvarez Maury, la servidora pública informó que en Puebla se han construido 24 nuevas sucursales, el mayor número de nuevas sucursales en todo el país. Mientras que en Sinaloa se han construido 13, 9 en Michoacán, 19 en el Estado de México y 18 en Oaxaca.



El Presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a crear por le menos 2 mil 700 nuevas sucursales entre 2020 y 2021, con el fin de ’distribuir los fondos destinados a los beneficiarios de programas sociales que habitan en comunidades apartadas, donde no existen bancos, cajeros automáticos ni otro medio para recibir los recursos, y que no tengan que recorrer grandes distancias’.



Se espera una apertura próxima de al menos 45 sucursales en 16 estados que son San Luis Potosí, Durango, Sonora, Sinaloa y Tamaulipas (con una sucursal); Nuevo León, Guanajuato, Puebla, Tlaxcala y Chihuahua (contarán con dos); Jalisco e Hidalgo (abrirán tres); Estado de México (cuatro); Michoacán y Oaxaca (planean abrir cinco cada una) Y Chiapas (10)



Su objetivo es impulsar la inclusión financiera con perspectiva de género y considerando a comunidades indígenas.



También se encarga de promover el uso, diseño y fomento de la innovación tecnológica para crear mejores condiciones financieras y ecosistemas de pago para los mexicanos sin acceso a los servicios bancarios o quienes tienen acceso en condiciones desfavorables.



El Banco del Bienestar está presente en localidades remotas y de alta migración a través de una red de sucursales y mediante convenios o alianzas institucionales y comerciales, así como con cooperativas y cajas de ahorro incluidas en ’[email protected] de la Gente’.



El Banco de Bienestar proyecta dar servicio a 30 mil localidades de alta y muy alta marginación, donde cada unidad bancaria se ocupará de 36 localidades o colonias en promedio.



El coordinador general de Programas Integrales de Desarrollo de la Secretaría de Bienestar, Gabriel García Hernández, explicó que la construcción de esta red de sucursales abarcará mil 689 cabeceras municipales, donde en 834 no existe sucursal bancaria. Con información de EL UNIVERSAL