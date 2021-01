’Ya le pegó’

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, anuncia ha dado positivo en Covid-19, AMLO, con optimismo dice que, aunque los síntomas aún son leves está en tratamiento médico, y seguirá al pie de la letra indicaciones de los especialistas en la materia.



Debe ser sano, que Santiago Nieto titular de la Unidad de Investigación, hurgue en las cuentas bancarias de Lorenzo Córdova Vianello, presidente Consejero del Instituto Nacional Electoral, INE. Y, hacer del dominio público de donde y, como ha obtenido su magna fortuna, Ya es tiempo se aclare en que invierte tantos millones de pesos, y porque sin escrúpulos y con descaro exige más millones de pesos, dice para entregarlos a partidos políticos. ya se debe de dejar de tener la democracia más costosa del mundo, más aún en este tiempo de padecer tan peligrosa pandemia a consecuencia del virus Covid-19.



Por otro lado, ya es justo y necesario, limitar la creación de más partidos políticos, institutos que solo sirven para hacer millonarios a sus líderes y, creadores, quienes de manera hipócrita y rapas crean sus organizaciones políticas únicamente para enriquecerse, Dos partidos políticos serían más que suficientes en nuestro país, para designar a sus candidatos y combatir en elecciones, en una elección, y así evitar la gran derrama millonaria, como en la que ya están operando los presuntos representantes sociales, se gastarán más de Ocho mil millones de pesos.



Por su ambición y falta de patriotismo, borraron de un plumazo. El Sufragio Efectivo no Reelección, que enluto miles de hogares, pues mucha gente ofrendo su vida en la Revolución de 1910, lucha armada para lograr ’Sufragio Efectivo no Reelección’. Ahora resulta que la mayoría de legisladores, de la cámara, baja y alta. Lanzaran su campaña para reelegirse, estos ambiciosos sujetos no se hartan de estar pegados a la ubre presupuestal, por su ambición han borrado de un plumazo, el Sufragio Efectivo no reelección.



En mi pasada edición, hice notar la posible complicidad de policías del Estado de México y asaltantes de ‘pasajeros que viajan en combis sobre la carretera México Texcoco tocar la asociación ente policías y ladrones, no es descubrir el ’hilo negro’, esa mescla ya es histórica. La más reciente actividad criminal de policías, es descubierta en el Municipio Valle de Chalco Solidad, presuntamente gobernado por el morenista Armando García Méndez, nombrando como su director de Seguridad Pública Municipal a Enrique López Martínez,



Este jefecillo al parecer solapa actos delictivos de sus sub alternos genízaros, quienes presuntamente se vienen dedicando al secuestro exprés de personas, para liberarlas solicitan a su familia grandes cantidades de pesos, los delincuentes uniformados negocian la libertad de sus víctimas en área del edificio de seguridad pública de Valle de Chalco. Su reciente fechoría contra un menor, los gendarmes exigían a la familia 10 mil pesos por su libertad, por ser menor de edad la victima su identidad en el anonimato.



Discriminación en la próxima contienda electoral, aseguran aspirantes de diversas etnias dependientes de población indígena y, afro mexicana quienes pretenden aspirantes a candidatos cargos de elección popular, que en el Instituto Nacional Electoral. INE, les vienen poniendo un sinfín de trabas, para inscribirse como candidatos y, así poder contender en la próxima elección, los aspirantes dicen no entender por qué son denigrados si como ciudadanos mexicanos tienen los mismos derechos y obligaciones, establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



