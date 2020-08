Ya lo esperábamos, dijo el Presidente e Inegi y Banxico anuncian la peor caída económica de la historia

Así, cuando además todos los indicadores advierten que Estados Unidos caerá 32 por ciento de su PIB para convertirse en la nación con el peor desastre post-pandémico, el optimismo del presidente Andrés Manuel López Obrador no lo abandonó y afirmó que a partir de agosto México comenzará a recuperarse de nuevo.



Pero los hechos indican todo lo contrario. La economía mexicana presenta una reducción de 18.9 por ciento para convertirse en la segunda nación en el mundo con los peores resultados y eso, justo cuando él cumple apenas 20 meses de su mandato.



El informe dado a conocer este jueves por el Inegi advirtió la quinta contracción consecutiva, para entrar directamente en la recesión.



El reporte dejó en claro que las actividades primarias que comprenden agricultura, ganadería y similares, cayeron 0.3 por ciento de abril a junio, frente al mismo periodo de 2019; las secundarias, industria y sector manufacturero descendieron 26 por ciento y las terciarias, el sector servicios, bajó 15.6 por ciento.



El Financiero indicó que las estimaciones del Inegi podría cambiar respecto a las cifras generadas para el PIB trimestral tradicional, las cuales se publicarán el próximo 26 de agosto de 2020.



Pero el descenso histórico de 18.9 por ciento anual es propiciado no sólo por las malas decisiones y falta de programas de recuperación, sino que se agudiza por los efectos de la pandemia, cuyas afectaciones fueron muy considerables en abril y mayo, dos meses de paro de actividades completo y generalización de las medidas de confinamiento en el país.



La caída más reciente respecto del informe de este miércoles ocurrió en el segundo trimestre de 1995, cuando en el contexto de la crisis global de ese año, la economía mexicana se hundió 8.6 por ciento.



La reducción del PIB durante el segundo trimestre de este año superó igualmente los indicadores de 2009, año en el que México enfrentó los efectos de la crisis económica mundial y de otra pandemia: la de la influenza AH1N1.



En ese momento, la baja más grande de tasa anual fue la del periodo que corrió de abril a junio de 2009, cuando la economía disminuyó 7.7 por ciento.



En esta ocasión, Citibanamex habló de una contracción de 18.1 por ciento; Santander, una de 18 por ciento; Banorte, una de 19.5 por ciento, mientras que HSBC estimaba una caída de 20.5 por ciento. Todos acertaron.



De igual forma, la proyección de Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México, era de una baja de entre 19 y 20 por ciento anual para el segundo trimestre de 2020.



Así, las ‘señales’ de esta contracción fueron ‘adelantadas’ por las actualizaciones del Índice Global de la Actividad Económica de México (IGAE), que en abril y mayo reportó descensos históricos de 19.6 y 21.6 por ciento anual, respectivamente, según el Inegi, indicó ayer El Financiero.



Por ello, México enfrenta hoy una importante pérdida de empleos en todos los sectores. El más afectado, sin duda, es el informal.



IMSS advierte que los efectos de este derrumbe se reflejaron en la pérdida de un millón 113 mil 677 empleos formales durante el primer semestre de este año.



Y, entre marzo y mayo, cuando prevaleció la campaña de la sana distancia, se eliminaron otro millón 30 mil 366 puestos de trabajo. En junio, el primer mes de la llamada ‘nueva normalidad’, la pérdida de trabajos registró 83 mil 311 empleos formales.



Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, señaló a inicios de julio que el número de empleos eliminados en abril y mayo era más de 12 millones, de acuerdo con datos del Inegi.



Así, con los indicadores y proyecciones del Inegi, el IMSS y Banco de México diseñaron una tabla en la que se detalló que en esos meses se perdieron 3.72 millones de empleos formales y 8.46 millones de puestos de trabajo informales.



Frente a este hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró de nuevo tener otros datos que indicaban que en julio sólo se habían perdido 30 mil empleos en el sector formal.



Y descartó que en la semana del 20 de julio no se registró eliminación alguna de puestos de trabajo.



’Yo quiero cerrar el mes sin pérdida de empleo para que en agosto empecemos a la recontratación de trabajadores y comience la recuperación, porque he dicho que esta crisis tiene que ser como una ‘V’: caer y levantarnos’, dijo primero en Salina Cruz, Oaxaca y lo repitió ayer en su mañanera de Palacio.



Pero el informe del Inegi es contundente: la economía cayó 17.3 por ciento en el segundo trimestre del año, comparado con el primer trimestre.



No hay otros datos. Ni los de AMLO.



Una sesión llena de emociones



Desde un inicio pintaba para ser una plenaria con sorpresas. Y tal cual, de entrada, apenas iniciada la sesión, la senadora panista aguascalentense Martha Cecilia Márquez se apareció al lado de Mónica Fernández, presidenta del Senado, con una manta que reclamaba atender desde el Legislativo a los niños con cáncer. Asegurarles de entrada, sus medicamentos.



Al enfrentamiento verbal siguió el físico y una legisladora de Morena arrebató la manta de manos de la panista para desatar un griterío de senadoras en el recinto.



Frente a los hechos, la presidenta pidió orden y respeto, pero aquello ya no estaba dentro de su control ni el de nadie.



La senadora Márquez se apoderó de la silla de la presidenta y ya nadie la pudo quitar de ahí.



Fernández salió y emitió un mensaje de recriminación a la bancada panista. Recordó que esta era la segunda agresión que sufría de blanquiazules. La primera fue cuando el senador Gustavo Madero intentó igual desalojarla de su silla durante la designación de la presidenta de la CNDH.



Esta ocasión tuvieron que pasar 3 horas de toma de silla para convencer a la senadora Márquez dejarle el lugar a la presidenta del Senado.



Vinieron los debates y alegatos propios de la sesión y las aprobaciones de los asuntos pendientes y llegó la noche, la madrugada y fue entonces que la presidenta del Senado habló sobre la reforma que pretende enfrentar y prevenir la ola de suicidios que se da en México y que afecta especialmente a jóvenes y hasta niños.



El tono, los razonamientos de la presidenta del Senado les llegaron al corazón a varios de sus compañero y compañeras en cuyas caras aparecieron y corrieron las lágrimas.



La iniciativa se aprobó de inmediato y luego vino el otro tema, el de la reforma al 19 constitucional, que contempla la prisión preventiva oficiosa.



Y regresaron los debates y los reclamos.



Ya antes, se había superado con 56 votos a favor y 35 en contra la aprobación de la Ley de Adquisiciones.



Era ya la madrugada cuando se encendieron de nuevo los ánimos, se discutía la reforma al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y las reformas, adiciones, y en su caso, derogaciones a diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, del Código Penal Federal, de la Ley General de Salud, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y de la Ley de Vías Generales de Comunicación.



De nueva cuenta, el encontronazo.



Al final, el mayoriteo se impuso sobre las razones y el asunto se fue con 53 votos a favor 23 en contra.



Ya para entonces eran más de las 4 de la madrugada y todos, detrás de cubrebocas y mascaras de plástico, se veían no sólo arrugados, sino despeinados.





