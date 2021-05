Ya no caben las improvisaciones: Anel Torres Biñuelo

Ixmiquilpan, Hgo., 2 de mayo de 2021



IXMIQUILPAN REQUIERE DE UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL COMPROMETIDA CON EL FUTURO: ANEL TORRES



- Ya no caben las improvisaciones, dijo durante un recorrido y reuniones.



Anel Torres Biñuelo, candidata a presidenta municipal, dijo a un grupo de vecinos que ’si algo nos debe mover, es el amor por Ixmiquilpan, porque esa será la única forma de comprometerse con el municipio y con el futuro de nuestras propias familias’.



Planteó durante un toque de puertas en dos colonias de la cabecera municipal, que su papel de mujer le hace ver al municipio como una gran familia, por la cual se debe velar todos los días, desde su seguridad hasta su futuro.



’Como madres, bien sabemos qué necesita la casa y hacemos todo lo posible por que no falte nada, que haya una buena administración del dinero ya sea poco o mucho. Ese compromiso que ya es innato en muchas mujeres, lo podemos llevar a otros niveles de responsabilidad profesional y ese reto es el que busco, porque me preocupa mi municipio, me preocupa el futuro de mi familia’, dijo.



Acompañada de integrantes de su planilla, la candidata priista dijo que todos los ixmiquilpenses tienen una gran responsabilidad en las próximas elecciones, no sólo por quien votar, sino porque debe velar por las condiciones de gobernabilidad, de paz y seguridad.



’Debemos asegurar que nuestros hijos tengan la posibilidad de crecer en un buen ambiente, que les permita crecer de forma sana, con expectativas futuras que llenen sus anhelos de crecimiento’.



Al recorrer las calles y durante un encuentro con los vecinos de El Maye, la abanderada del tricolor les pidió reflexionar muy bien sobre las condiciones actuales que demanda una administración pública profesionalizada, en donde no quepa la improvisación o la toma de decisiones a partir de ocurrencias.



’Existen en Ixmiquilpan suficientes profesionistas capacitados para hacer de la administración, un pivote que impulse las riquezas que tiene el municipio’, dijo Anel Torres.