Ya no se tomarán fotografías a personas ni credenciales del INE en módulos de vacunación: López-Gatell

’Para facilitar las cosas, tener claridad y que de ninguna manera se preste a mala interpretación, no vamos a seguir tomando fotografías a las personas o a las credenciales para votar en los módulos de vacunación’, anunció el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.



En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, indicó que para recibir las dosis no será indispensable dichas fotografías, por lo que no se deberá restringir el acceso a la inmunización.



’No es indispensable que se le tome foto a la credencial para votar o a la persona. No debe restringirse en ninguna circunstancia el acceso a la vacuna a una persona que tome la decisión de que no se le tome fotografía a su credencial o a su persona’, aseveró.



López-Gatell Ramírez consideró que la toma de fotografías inició por los mismos trabajadores de los módulos como un mecanismo ’práctico de documentación’.



’Nos da la impresión de que fue un asunto operativo que se comenzó a utilizar como un mecanismo práctico de documentación’, dijo.



El subsecretario de Salud apuntó que sí se seguirá solicitando a las personas que presente la CURP (Clave Única de Registro de Población), su domicilio y número telefónico para darles seguimiento después de que sean vacunadas.