Ya pasó lo peor y ya se tocó fondo en la economía de México

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que cuenta con elementos para asegurar que, en términos económicos, "ya pasó lo peor" y "ya se tocó fondo" por la pandemia del Covid-19, por lo que se está resolviendo la crisis económica al registrarse un descenso en la pérdida de empleos y "vamos a emerger y crecer".

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que el próximo miércoles precisará el número de plazas de trabajo que se perdieron en el mes de junio, pero se calcula que serán abajo de 100 mil.

"Todo indica que ya tocamos fondo y vamos hacia ya superficie, vamos a emerger, vamos a crecer económicamente. Ya tenemos elementos para decir que ya pasó lo peor en términos económicos. Claro, todavía falta que se den a conocer los datos, porque van con demora datos sobre crecimiento o de crecimiento económico, pero nosotros ya tenemos información, datos, indicios, de que ya, por ejemplo, no se están perdiendo empleos en la misma cantidad que se perdieron en abril, que fue el peor mes en pérdida de empleos.

"Se perdieron 555 mil empleos sólo en los trabajadores inscritos en el Seguro Social, 555 mil empleos de un poco más de 20 millones 500 mil trabajadores inscritos, en abril se perdieron 550 mil; para mayo ya fue menos la pérdida, 340 mil aproximadamente, 340, 345 mil; y en lo que va de junio tenemos datos preliminares de que vamos a estar abajo de 100 mil empleos perdidos, llevamos hasta ahora como 70 mil, pero nos falta, falta el comportamiento de estos días, entonces para no fallarle hablamos de menos de 100 mil".

Yo el miércoles, comentó el mandatario, ya voy a precisar cuántos fueron, pero esto indica que se va resolviendo la crisis económica, es un buen indicador.

En Palacio Nacional, el presidente nuevamente criticó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) sea "pesimista" en su pronóstico de que la economía mexicana se desplomará 10.5%, debido a que aseguró que otro elemento que ayudará a que la economía del país es que las remesas de connacionales crecerán en un 10% a pesar de la pandemia del Covid-19.

"Tengo otro dato que también me tiene optimista. Ya ven cuánto pesimismo hay, hasta del Fondo Monetario Internacional, que siempre se caracteriza por eso, por su pesimismo, son optimistas cuando ellos manejan las economías de los países, entonces sí, aunque después fracasen.

"Tengo otro dato alentador, que es el de las remesas, que aprovecho para agradecerles mucho de nuevo a nuestros paisanos, que no dejan de enviar apoyos a sus familiares. Según datos preliminares, en estos seis meses, que han sido muy difíciles, mucho muy difíciles, se han incrementado las remesas en promedio 10% con relación al primer semestre del año pasado. En abril, en mayo, en este mes de junio, que han sido los más difíciles, ha habido aumento en el monto de las remesas. Eso nos ha ayudado mucho".

Aseguró que estos datos no son tomados en cuenta por los tecnócratas y defensores de la política neoliberal, "pero para nosotros es fundamental porque es un dinero que llega abajo, que llega a 8, a 10 millones de familias, y eso nos ayuda mucho a atemperar la crisis, que la crisis económica no se nos convierta en una crisis de bienestar social".

Agencia: El Universal