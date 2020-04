Ya salió el peine: Financial Times quiere que México se endeude

El diario británico Financial Times criticó el manejo del presidente Andrés Manuel López Obrador al recurrir al gasto público y no endeudar más al país ni ofrecer estímulos fiscales, con el fin de mitigar el impacto económico por el coronavirus COVID-19.



El rotativo inglés hizo énfasis también entre la diferencia de AMLO y otros líderes de izquierda, que suelen recurrir al gasto público para estimular sus economías.



"López Obrador es único en su clase al negar la necesidad de un gran estímulo fiscal y monetario para rescatar a la economía de la recesión. Sin embargo, el consenso del mercado es que México estará entre los países más afectados por la pandemia debido a su dependencia de la manufactura, el turismo, las remesas y el petróleo de los Estados Unidos’, agregó.



En una actualización de sus perspectivas económicas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que la economía estadounidense se contraiga 5.9% en 2020, mientras que la de México declinará 6.6% en el mismo periodo.



El organismo multilateral coincide en que México será una de las naciones latinoamericanas más golpeadas por la crisis.



Financial Times también habla de la preocupación del sector empresarial por ser ignorado en los planes de AMLO, quien se enfoca en sus programas sociales, sus proyectos insignia (refinería Dos Bocas, el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía) y su proceso transformador de la vida pública del país.



’Cada vez más voces en la élite de México hablan de una inminente tragedia. Los líderes empresariales han propuesto un plan alternativo de respuesta a virus. A veces se puede escuchar la extraña voz disidente dentro de la alianza de gobierno de López Obrador. Pero México tiene una presidencia imperial y un presidente imperioso. El tiempo es peligrosamente corto.’



La semana pasada, el medio financiero estadounidense Bloomberg también criticó a AMLO en un artículo de opinión, aduciendo una supuesta ’falta de liderazgo’ ante la pandemia de coronavirus, y por la inflexibilidad de su política fiscal.



’Los economistas de todo el mundo, de izquierda y derecha, están de acuerdo en que la austeridad no es la respuesta al shock del coronavirus. Otras naciones latinoamericanas han anunciado grandes planes de rescate, invirtiendo decenas de miles de millones de dólares en exenciones de impuestos, préstamos y subvenciones de empresas, programas sociales y obras públicas.’ ALTO NIVEL