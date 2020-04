Ya son 5 los casos confirmados en Guerrero por COVID-19: Héctor Astudillo

En seguimiento a la contingencia por el COVID-19, (coronavirus) en Guerrero, a través de una transmisión en vivo con directores de hospitales y jefes jurisdiccionales, el gobernador Héctor Astudillo Flores anunció que sostendrá reuniones regionales con los presidentes municipales para darles a conocer lo que se está haciendo frente al coronavirus, a fin de que ellos también se sumen y hagan la parte que les corresponde.



En el esquema de comunicación que el gobernador lleva a cabo desde la semana pasada, reiteró que se mantiene funcionando el teléfono de atención COVITEL 800 772 58 34 que opera con 10 telefonistas capacitados para brindar información a la población sobre el coronavirus y las medidas de higiene, así como los síntomas de la enfermedad.



Agradeció a la minera Media Luna, porque anunciaron la donación de 3 mil 500 cubre bocas y mil litros de gel antibacterial, insumos que serán entregados donde sea necesario e informó que se reunirá con la comunidad eclesiástica, quienes le informaron que los eventos de Semana Santa están suspendidos.



También se han entregado insumos higiénicos a los distintos centros hospitalarios del estado para que estén preparados ante una situación de emergencia.



Insistió en su llamado a la población para que respeten las medidas que se adoptaron desde la Federación para prevenir la propagación del virus. Y agregó: ’Cuiden a la familia, no salgan, no son vacaciones, es un receso obligatorio’, precisó el gobernador Héctor Astudillo.



El mandatario estatal anunció que en la medida en que avancen las fases de esta pandemia se darán a conocer algunas medidas económicas para ayudar a los sectores que se vean afectado por las acciones emprendidas por la emergencia sanitaria.



En su intervención, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, dio a conocer que en Guerrero están confirmados cinco casos de coronavirus, 17 casos negativos y 11 casos sospechosos.



Indicó que las personas que se han detectado están debidamente en cuarentena, en sus casas, así como los contactos.



De la Peña Pintos, detalló que hay vigilancia epidemiológica a través de todo el sector salud, así como vigilancia sanitaria internacional en aeropuertos y terminales marítimas y en terminales de autobuses.



Además, el gobierno del estado, se solidarizó con la jornada Nacional de "Su Sana Distancia" que empieza hoy y consiste en la definición de espacios públicos: Social, personal e íntimo, esto para reducir las probabilidades de exposición y de contagio, incremento las medidas básicas de prevención, suspensión temporal de las actividades escolares, suspensión temporal de actividades no esenciales, repliegue familiar en casa, reprogramación de eventos de concentración masiva, protección y cuidado de las personas adultas mayores y acciones prioritarias de vacunación universal, además de pedir a la población no hacer caso a rumores ni compartir información falsa.



Ante dudas de personas que le preguntaron sobre la actividad turística, el Ejecutivo guerrerense les compartió que la ocupación hotelera general en los destinos es del 17.5 por ciento.



En su turno, el presidente municipal de Chilpancingo, Antonio Gaspar Beltrán, señaló que recomendaron a los pueblos la suspensión de fiestas tradicionales, además de que trabajan en un 30 por ciento de su capacidad y los sistemas de bombeo en Chilpancingo trabajarán las 24 horas del día.