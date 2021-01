Ya son escándalo internacional las denuncias por violación contra Félix

www.guerrerohabla.com



ACAPULCO, Gro., 10 de enero de 2021.- El escándalo de las denuncias por abuso sexual contra el virtual candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio ya es noticia internacional.



La británica agencia Reuters difundió un cable con la historia sobre el caso, bajo el encabezado: ’Mexican president sees political intrigue in rape claims against candidate’ (Presidente mexicano ve intriga política en denuncias de violación contra candidato).



La nota informa que un comité ’dentro del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ordenó una investigación’ sobre las acusaciones de violación contra Salgado Macedonio.



Indica que cuando se le preguntó si Salgado Macedonio debía retirarse como candidato, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dijo que creía que las acusaciones estaban relacionadas con la temporada de campaña electoral, y señaló que él mismo había sido víctima de acusaciones falsas al principio de su carrera política.



Asimismo, la agencia de noticias con sede en el Reino Unido destaca que Félix Salgado no ha dicho nada respecto y que uno de sus representantes tampoco respondió a una solicitud de comentarios.

Fuente: Quadratín