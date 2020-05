Yalitza Aparicio sigue triunfando!!!!ahora colaborando con The New York Times.

La actriz y docente mexicana Yalitza Aparicio compartió el día de ayer , con sus seguidores en un redes sociales, su primera columna para un importante periódico estadounidense,

cuestión que ah tenido divididas opiniones.



La protagonista del filme Roma apareció en tendencias dentro de los primeros lugares , por un debate en los que algunos elogiaron el talento de la mexicana , sin embargo des afortunadamente algunos otros la atacaron debido a sus raíces indígenas.



’No saben cómo disfruto verla triunfar’, ’No es actriz, después de Roma de Alfonso Cuarón ¿En cuántas películas ha participado?", "Los que tiran hate a Yalitza Aparicio son los mismos que no soportan ver cómo otro mexicano triunfa en el extranjero’, escribieron entre estas y otras opiniones de Twitter.



Finalmente, la mexicana de 26 años respondió a los comentarios y aprovechó para anunciar en la misma red social, su participación en el diario estadounidense The New York Times, con la liga a una columna que escribió para el mismo, sobre la película que estelarizó en 2018 Roma.



"Hola a todos, estoy aquí trabajando para ayudar a mi país a ser menos racista, mientras soy tendencia a causa de ello. Aprovecho para compartirles mi primer artículo para The New York Times, espero que les guste. ¿Cómo va su sábado?", expreso.



La columna, la cual lleva por título En México, ’Roma’ encendió un fuego por los derechos de los trabajadores, gira en torno a cómo la película de Cuarón logró generar conciencia social y un cambio en temas tabú, tal como el racismo y la discriminación.





Mira esta participación aqui :



https://www.nytimes.com/es/2020/05/25/espanol/opinion/yalitza-aparicio-roma.html