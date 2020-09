Yandri Antonio Mosquera Holguin | La Luna y el Chimborazo

La lupa literaria de Magda Bello

Yandri Antonio Mosquera Holguin, nacido en la ciudad de Guayaquil Ecuador , 1978. Es egresado de la Facultad de Jurisprudencia Ciencias Sociales y Política de la Universidad de Guayaquil. Su estilo poético surrealista, hace sus publicaciones de manera virtual en varias grupos de poesia de Sudamérica y Centroamérica.

La Luna y el Chimborazo.



Bello romance

la Luna y el Chimborazo

ella le guiña desde lo alto

él, con su manto blanco le invita

a posarse.

Me recuerdan a tus brazos

en nocturno verano

cuando plenilunio

profesábamos amarnos .

Hoy este frío andino

me trae la memoria,

de tu incipiente indiferencia

cuando ojos hechiceros

entre apatía y engaños

me pintabas sonrisas y anacronías

y yo, tropel de estrellas en el firmamento;

te seguía seducido

en herejías, camino a la hoguera.



Por: Yandri Mosquera

Guayaquil Ecuador

Secretario de tus sueños, soy.

©®Derechos reservados