Pachuca, Hgo., a 07 mayo del 2021.



YARELI MELO PIDE MODIFICAR MARCO NORMATIVO PARA QUE PADRES SEAN RESPONSABLES



- Refrenda compromiso del PRI con las mujeres y niños que sean víctimas de no ser reconocidos por sus progenitores.



- Califica este comportamiento como un acto de cobardía.



Yareli Melo Rodríguez, presidenta estatal del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI) en Hidalgo, sobre el tema de las y los niños que no son reconocidos por sus progenitores, opinó que todos, como personas, tienen el derecho de portar un nombre y en ese sentido, indicó que debe ir incluido el apellido del padre y de la madre.



Yareli Meli refrendó el compromiso, apoyo y solidaridad del Revolucionario Institucional para que le permitan un acompañamiento cuando sucedan este tipo de casos, ’que sepan que pueden contar con el ONMPRI, en el PRI existe un área jurídica que puede ayudarles a litigar los asuntos, en el tema de las pensiones alimenticias y en el reconocimiento de menores. No están solas’.



Indicó que los dirigentes del PRI en Hidalgo, Julio Valera Piedras y Paola Domínguez Olmedo, son personas con un alto grado de responsabilidad social y que siempre han tomado la postura por defender los derechos de las y los niños y salvaguardar las causas de las mujeres.



Refirió sobre el tema que, a pesar de ser un derecho en muchas ocasiones, la madre es la única en hacerse responsable e incluso, de ir a realizar el registro del bebé, porque los padres no quieren hacerse cargo del compromiso que implica tener un hijo.



’Con esto, violentas los derechos de las y los niños, le quitas el derecho a conocer y tener una cercanía con su padre y son afectados en su niñez, porque esto lo marcará de por vida’.



Destacó la importancia del modificar el marco normativo para que se vuelva más exigente la legislación, en el sentido de que los padres tengan que presentarse al registro y que se hagan cargo de la paternidad de manera responsable.



’No se trata de si afectas a la expareja, a la esposa o al esposo, a quien verdaderamente estás dañando y violentando significativamente es al niño, es un tema que debemos abordar con mucha responsabilidad’.



La titular del organismo de mujeres catalogó de innombrable el tema y la acción como tal, pues le parece increíble que existan personas que transiten por la calle y no muestren el más mínimo interés de hacerse responsables, no solo en la parte económica, sino en la parte afectiva, por lo que calificó el comportamiento como un acto de cobardía.



Indicó que afortunadamente hoy en día existen las pruebas de ADN, sin embargo, estas son demasiado caras para realizarlas, por lo que destacó la importancia de que se legisle para que se baje ese precio, y obligar a los padres a que se hagan responsables, pues esto sería una política pública muy importante en beneficio de las mujeres.



Dijo que el reconocimiento de un hijo, por ley es un acto voluntario, sin embargo, para Yareli Melo esto debe de ser una obligación, ’desde ese término legal debemos empezar a trabajar, porque la voluntad puede cambiar de un día a otro’.



’Considero que debería de existir un mecanismo para que por ley, se obligue al padre asumir su responsabilidad, porque es una obligación. Y de los niños, es un derecho tener un nombre, y portar el apellido del padre’.



Externó también, que las mujeres e infantes que viven este tipo de violencia confíen en las instituciones, ya que, dijo, cada día se ha avanzado más en el tema de que se juzgue con perspectiva de género en beneficio de las mujeres.