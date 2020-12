Yeidckol Polevnsky, Martí Batres, John Ackerman, Epigmenio Ibarra, cierran filas por Pablo Amílcar Sandoval

El aspirante al gobierno de Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros recibió de manera abierta el respaldo de destacados morenistas a nivel nacional por su trayectoria y capacidad en la función pública.



Entre los personajes muy allegados al presidente Andrés Manuel López Obrador que apoyan a Sandoval Ballesteros destacan el Epigmenio Ibarra.



La ex dirigente de Morena a nivel nacional, Yeidckol Polevnsky, posteó: ’Afortunadamente el panorama es alentador. Los cuadros de Morena vienen de arduas y largas luchas, se han formado y fogueado en los ámbitos políticos y sociales’ junto a un enlace que posiciona a Pablo Amílcar como puntero rumbo al 2021.



Martí Batres Guadarrama, también ex presidente de Morena en Ciudad de México, ex presidente de la mesa directiva del senado y actual senador, expresó su respaldo a los hermanos Sandoval, Irma y Pablo Amílcar, al tiempo de recalcar que son herederos de una destacada familia de luchadores sociales.



Posteando un vídeo de Pablo Amílcar con Andrés Manuel López con la leyenda: "Hace seis años circulaba este video en las redes sociales cuando apenas comenzaba la construcción de Morena".



También se unieron, columnistas e impulsores de la formación política en Morena, John Ackerman, Eder Guevara, éste último que denunció una guerra sucia contra Sandoval Ballesteros.



"Ningún proceso para la definición de coordinador estatal en defensa de la 4T había despertado tanto el interés como sucede en #Guerrero donde ya hasta activaron bots en contra de @SanAmilcar; así no compas, aquí adentro no hay cabida para actitudes contra un fundador del partido" expreso a través de twitter.



Se unieron, el periodidta de la jornada, Pedro Salmerón Sanginés y Epigmenio Ibarra, periodista y cineasta, quien reconoció la lucha social de izquierda de Pablo Amilcar Sandoval "se la juega en la encuesta de Morena para ser candidato a Gobernador. Como en Guerrero, donde mucha gente lo apoya, yo estoy con el", posteando un vídeo apoyándolo.