Yo les aseguro: el que cree en mí, tiene vida eterna.

La Palabra de Dios





Jueves 30 de abril 2020

Primera lectura

Hch 8, 26-40

En aquellos días, un ángel del Señor le dijo a Felipe: ’Levántate y toma el camino del sur, que va de Jerusalén a Gaza y que es poco transitado’. Felipe se puso en camino. Y sucedió que un etíope, alto funcionario de Candaces, reina de Etiopía, y administrador de sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar a Dios, regresaba en su carro, leyendo al profeta Isaías.



Entonces el Espíritu le dijo a Felipe: ’Acércate y camina junto a ese carro’. Corrió Felipe, y oyendo que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó: ’¿Entiendes lo que estás leyendo?’ Él le contestó: ’¿Cómo voy a entenderlo, si nadie me lo explica?’ Entonces invitó a Felipe a subir y a sentarse junto a él.



El pasaje de la Escritura que estaba leyendo, era éste: Como oveja fue llevado a la muerte; como cordero que no se queja frente al que lo trasquila, así él no abrió la boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, puesto que su vida ha sido arrancada de la tierra?



El etíope le preguntó a Felipe: ’Dime, por favor: ¿De quién dice esto el profeta, de sí mismo o de otro?’ Felipe comenzó a hablarle y partiendo de aquel pasaje, le anunció el Evangelio de Jesús. Siguieron adelante, llegaron a un sitio donde había agua y dijo el etíope: ’Aquí hay agua. ¿Hay alguna dificultad para que me bautices?’ Felipe le contestó: ’Ninguna, si crees de todo corazón’. Respondió el etíope: ’Creo que Jesús es el Hijo de Dios’. Mandó parar el carro, bajaron los dos al agua y Felipe lo bautizó.



Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El etíope ya no lo vio más y prosiguió su viaje, lleno de alegría. En cuanto a Felipe, se encontró en la ciudad de Azoto y evangelizaba los poblados que encontraba a su paso, hasta que llegó a Cesarea.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Salmo 65, 8-9. 16-17. 20

R. (1) Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya.

Naciones, bendigan a nuestro Dios,

hagan resonar sus alabanzas,

porque él nos ha devuelto la vida

y no dejó que tropezaran nuestros pies.

R. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya.

Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen,

y les diré lo que ha hecho por mí;

a él dirigí mis oraciones

y mi lengua le cantó alabanzas.

R. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya.

Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica

ni me retiró su gracia.

R. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya.





Aclamación antes del Evangelio

Jn 6, 51

R. Aleluya, aleluya.

Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor;

el que coma de este pan vivirá para siempre.

R. Aleluya.





Evangelio

Jn 6, 44-51

En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: ’Nadie puede venir a mí, si no lo atrae el Padre, que me ha enviado; y a ése yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: Todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de él, se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre, fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre.



Yo les aseguro: el que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo, murieron. Éste es el pan que ha bajado del cielo para que, quien lo coma, no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida’.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús

Reflexión del Evangelio de hoy



Cuestión de identidad

Tras del martirio de Esteban comenzó una dura persecución de los discípulos de Jesús, que se fueron dispersando y llevando así el Evangelio por las regiones de Samaria y Galilea. Uno de aquellos siete hombres elegidos por los apóstoles para llevar los asuntos de la comunidad, era Felipe. El texto de los Hechos narra una escena, en clave de discipulado y anuncio de Jesucristo. Dos hombres se encuentran en el camino por la zona desértica desde Jerusalén a Gaza. Uno es un alto dignatario etíope, eunuco, que regresa de Jerusalén, buscando a Dios. El otro es Felipe, dirigido por un ángel, que le insta a ir por aquel camino y acercarse al carruaje del etíope.



Felipe, al que se describe como un hombre ’de confianza, entendido y lleno del Espíritu Santo’ (Hech 6,3), ahora discípulo perseguido, escucha al hombre africano, instruido y poderoso, aunque doblemente excluido del judaísmo por ser extranjero y eunuco, que lee un texto del profeta Isaías. Es muy poderosa esta imagen, que preludia un salto enorme en la evangelización. No es casual, es Dios quien posibilita este encuentro entre los dos hombres, uno buscador inquieto de Dios y el otro, ’servidor de la Palabra’. No es cuestión de ser judío o extranjero, es cuestión de creer en Jesucristo y descubrirse hijo de Dios.



En este contexto, ambos son extraños y ambos tienen sed de Dios. La Palabra les invita a la acogida, la cercanía y el diálogo. Uno ofrece cobijo y el otro hace de guía en esa búsqueda que hará posible la fe. ’¿Entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entenderlo si nadie me guía?’, ’¿De quién dice esto el profeta?’, ’¿Qué dificultad hay en que me bautice?’.



Es un camino catecumenal, que Felipe acompaña desde las claves de un verdadero predicador: el etíope encuentra, desde la Palabra, a quien busca, a Jesucristo; y al ser bautizado, descubre su identidad más profunda, la de hijo de Dios. Ya no vio más a Felipe, ’y siguió su camino lleno de alegría’.



Cuestión de ser

¿Quién es ese Jesús que atrae de esa manera, que llena de alegría y es fuente de vida, una vida nueva e imparable? El texto del evangelio de Juan se sitúa en el centro del discurso sobre el Pan de Vida. Toda gira en torno a una de esas siete frases de este Evangelio, que presentan diferentes imágenes de Jesús como fuente de vida: ’Yo soy el Pan vivo bajado del cielo’. Del escenario del monte, donde había sido la multiplicación de los panes, se cambia ahora a Cafarnaúm. Tiene dos partes: la primera se centra en Jesús como enviado, y cómo la fe es don de Dios y es el camino para llegar al Padre; en la segunda, Jesús es el pan de la vida, el pan eucarístico ofrecido por la vida del mundo, fuente de vida y de comunión.



Dos ideas nos pueden guiar para adentrarnos en este profundo discurso:



La primera es tan sencilla como aquello de lo que se habla: el pan. A todos nos evoca un alimento familiar, cotidiano, que se comparte en la mesa, al calor del hogar. Así es Jesús, ’manso y humilde’, servidor, alimento cercano del alma. La fe no es fe si es al margen de Jesús. Nada nos colma ni nos da paz interior, como Él. Es el amigo que siempre está ahí, el sagrario permanente, fuente de amor, de felicidad, de alegría. Del trato, a solas y en comunidad, con Jesús, brota la bondad, la fraternidad, el valor para ser mejor ser humano y vivirlo con integridad.



La segunda es que es un pan con ’denominación de origen’: es el ’Pan vivo bajado del cielo’. La fe no es fruto de nuestro esfuerzo ni voluntad, tampoco un capricho o una moda. La fe es un don de Dios, la descubrimos al descubrirnos hijos suyos, y la encontramos al acercarnos a Jesús, el que es capaz de dar vida dándose, el que ’contagia’ algo diferente a lo que nos pueda dar cualquier otro ’pan’, el que es fuente de comunión y encuentro.



Los hombres y mujeres de Dios son capaces de hacerse también pan para los demás, alimento cercano y humilde, que se sabe siempre de Dios. Así dice el biógrafo Gabutio del papa dominico San Pío V, allá en el siglo XVI, y cuya memoria celebramos hoy: ’Pío decía que los pontífices debían edificar la república tanto con piedras, como con virtudes. Había certeramente entendido que para regir a los hombres con paz y autoridad nada hay más válido que el ser amado de ellos y nada más impropio que el ser temido; asimismo que nada es más apto para acercar los hombres a Dios que buscar su salvación…con una gran caridad hacia los pobres y con una gran liberalidad y clemencia con todos’.

Hna. Águeda Mariño Rico O.P.

Congregación de Santo Domingo