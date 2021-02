Yo no tengo Plan B, mi Plan A es ser gobernador de Guerrero: Evodio Velázquez

¿Plan B, en caso de no salir como candidato de esta alianza?-- preguntó el reportero.



"Yo no tengo Plan B, eso mismo me lo han preguntado incluso varios de la mesa, yo mi Plan A es ser gobernador de Guerrero; mi primer paso fue ser candidato del PRD, se logró; mi segundo paso es ser candidato de la alianza, lo vamos a lograr y mi tercer paso es ser gobernador de Guerrero. Yo soy un hombre que construye, que todos los días pica piedra y estoy seguro que voy a ganar esta encuesta, voy a ser el candidato de la alianza y vamos a vencer a Morena", contestó seco Evodio Velázquez Aguirre, aspirante del sol azteca a la gubernatura del Estado.



Durante la conferencia de prensa, con la presencia del presidente nacional del PRD Jesús Zambrano Grijalva, Velázquez Aguirre puntualizó que ha pedido a la dirigencia nacional que las encuestas que se aplicarán este fin de semana para definir al candidato de la alianza PRD - PRI, "estén muy atentos para que se lleven a cabo con transparencia, con mucho compromiso para no afectar esta ruta que estamos construyendo muy bien de la unidad".



Aclaró que serán tres preguntas las que se realicen en la encuesta, "una es de conocimiento, de competitividad y la otra es un careo entre ambos candidatos". Añadió que el resultado se dará a conocer el 10 de febrero, "y esperemos que sea para bien de Guerrero".



El aspirante perredista dijo que cuidarán en todo momento la alianza, "y lo único que hemos pedido nada más no dados cargados para nadie y que se lleve a cabo una encuesta cuidada". Agregó que los cuestionarios serán cara a cara y no por vía telefónica.



Por su parte, Zambrano Grijalva señaló que su presencia obedecía al compromiso de la dirección nacional del PRD "con Guerrero y desde luego con Evodio; Guerrero para el PRD nacional es prioridad, está dentro de nuestros propósitos fundamentales que trabajemos para que aquí se establezca el valladar para evitar que se profundice el proceso de descomposición de la vida del país que hoy se encabeza desde la presidencia de la República".



Recalcó que "se ha hecho todo lo que ha estado al alcance de nuestro partido para llegar a este momento con toda responsabilidad y madurez, yo reconozco que hayamos podido salir, como no lo han hecho en otros partidos ni siquiera nuestros aliados del PRI, de salir en una sólida unidad interna. El trabajo que ha desplegado el partido y de Evodio ha levantado mucho ánimo en las filas del PRD y de nueva cuenta estamos en la primera línea de combate para seguir trabajando por las causas más sentidas de la gente".



Finalmente Jesús Zambrano subrayó tener "mucha confianza que por el trabajo realizado por nuestro precandidato vamos a tener resultados muy favorables para que en las encuestas que se van a levantar tengamos un resultado que favorezca a esta propuesta nuestra".



A la conferencia acudió la comisión política del PRD estatal encabezados por Alberto Catalán Bastida, así como Bernardo Ortega, Celestino Cesáreo, Carlos Reyes, Ivet Díaz Bahena, Raymundo García Gutiérrez, Víctor Aguirre, Perfecto Rosas, Antonio Orozco, Jesús Basilio, Erika Guillén y el representante del PRD ante el INE, Ángel Ávila Romero.