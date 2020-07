’Yo seré siempre un aliado…con el Colectivo 50+1’: Alejandro Murat Hinojosa

*Columna publicada en www.indicadorpolitico.mx



El Colectivo 50+1 abrió un capítulo en Oaxaca para impulsar la agenda de género en diversos rubros como la cultura, política, academia y en el sector empresarial.



’Más de 120 mujeres que conformamos el Colectivo 50+1 capítulo Oaxaca, estamos muy felices de darles la bienvenida a este evento, donde oficialmente anunciamos nuestra voluntad de formar parte de este espacio de coincidencias por y para las oaxaqueñas’, refirió la presidenta de 50+1 capítulo Oaxaca, Mariana Benítez Tiburcio.



Conto con la presencia de las presidentas de los Estados de: México, Ana Lilia Herrera; Ciudad de México, Mariana Gómez del Campo; Aguascalientes, Patricia Cárdenas; Tlaxcala, Aurora Aguilar; Tamaulipas, Mariana Rodríguez; Morelos, Magus Alemán; Sonora, Dolores del Río; Chiapas, Cecilia López Trejo; Colima, Leticia Zepeda; Jalisco, Lorena Martínez; Coahuila, Dora Martínez y de Hidalgo, Liliana Oropeza.



Al igual participaron las integrantes del Colectivo Nacional 50+1 como: Kenia López Rabadán, Angélica de la Peña, María del Carmen Alanís, Carmen Carrión, Ivonne Melgar, Susana Harp, Angélica Araujo, Hilda Flores, Claudia Trujillo y muchas más que acompañaron en este anuncio.



Esto es 50+1 Capítulo Oaxaca, un grupo plural de oaxaqueñas: empresarias, políticas, activistas, emprendedoras, expertas en materia electoral, juezas y magistradas, feministas, académicas, servidoras públicas, promotoras culturales y representantes de la sociedad civil organizada, a quienes nos unen las causas del empoderamiento económico y político de las mujeres y la prevención de la violencia de género en todas sus formas.



’Trabajamos para construir alianzas y puentes entre nosotras y con los distintos sectores para impulsar cambios que contribuyan a generar un México igualitario y pacífico entre hombres y mujeres’, señaló Benítez Tiburcio.



En este camino lleno se sororidad, en su intervención la Presidenta Nacional de Mujeres del Colectivo 50+1, María Elena Orantes, quien tomó protesta a la Presidenta del colectivo 50+1 capítulo Oaxaca, Mariana Benítez y a la vicepresidenta Ana Vázquez.



’Es un verdadero honor, placer que me entusiasma. El día de (hoy), a pesar de estos momentos tan álgidos que está viviendo nuestro país, de pandemia, crisis económica, de inseguridad y la ruptura del tejido social que hemos vivido a lo largo y ancho del territorio mexicano, las mujeres vamos y estamos de pie’, indicó Orantes López.



Prosiguió que 50+1 se conforma por mujeres de inmenso talento, mujeres de poder, mujeres de capacidad y entusiasmo, que han estado en la lucha durante muchas décadas.



’En nombre de todas mis compañeras de los capítulos que hoy nos acompañan, de la directiva nacional que están presentes, fortaleciendo con emoción para mis compañeras’.



’Protestan ustedes, guardar los estatutos y lineamientos del Colectivo 50+1 y desempeñar leal las funciones que se les han encomendado, velando en todo momento por el cumpliendo de la agenda de género con los principios de legalidad, sororidad, imparcialidad, pluralidad y objetividad, rectores principales de nuestros estatutos, como mujeres políticas, académicas, profesionistas, magistradas, mujeres todas de la sociedad civil, hacer agentes de cambio a favor de la igualad sustantiva de las mujeres de México y Oaxaca. ¡Protestan!’ … ¡Si protesto! fue la respuesta afirmativa al unísono de las integrantes capítulo Oaxaca.



Posteriormente, la Presidenta del capítulo Oaxaca de 50+1, Mariana Benítez, retoma la palabra para la presentación oficial en este foro virtual a través de la plataforma zoom del gobernador del Estado de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa.



’Me gusta mucho esa visión que planteas María Elena de 50+1. Desde esta trinchera del poder ejecutivo de Oaxaca, considérenme como un aliado y también desde la perspectiva de la sociedad civil como padre de tres hijas, que también buscan que se cumplan sus sueños y que no tengan ningún obstáculo, también considérenme con esa visión de 50+1’, dijo Alejandro Murat, gobernante oaxaqueño.



Enfatizó que en especial reconoce este gran esfuerzo encabezado por Mariana Benítez que ’hoy que asumes esta tarea como presidenta, ya hemos dado batallas anteriores, la secretaría de la mujer oaxaqueña fue producto de ese trabajo que encabezaste durante la campaña y también resultado por el apoyo de muchas mujeres que se encuentran (hoy) aquí, que es una realidad’.



Además, sin dejar huecos en la conversación, el gobernador fue tajante al señalar ’lo que le hacen a una, les hacen a todas’, esto implica que 50+1 este trabajando por esta causa que es muy importante para nuestra sociedad. Yo seré siempre un aliado de estas iniciativas’.



Para finalizar, Mariana Benítez Tiburcio, agradeció la participación del mandatario estatal: ’Gracias gobernador Alejandro Murat Hinojosa por habernos acompañado en nuestro lanzamiento y refrendar su voluntad e interés de sumar con las mujeres de Oaxaca. Agradezco de igual manera a nuestra madrina de honor Janet Camilo Hernández,Presidenta de la Interamericana de Mujeres de la OEA y Ministra de la Mujer de la República Dominicana, quien nos dio una conferencia magistral sobre liderazgo femenino’.



VER #video en el siguiente link: https://www.facebook.com/50mas1Mx/videos/1591994800987228/



