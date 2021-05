Yo sí le ayudaré al presidente AMLO con Acapulco, no como la actual administración

Al desmarcarse de cualquier comentario negativo sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador, el candidato Ricardo Taja Ramírez aseguró que, contrario a lo que hizo el actual gobierno de Acapulco, él sí le ayudará al Jefe del Ejecutivo federal para que salga bien y para que crea en esta tierra y en su gente trabajadora.



En entrevista, el abanderado del PRI y PRD sostuvo que las aseveraciones de la candidata de Morena es algo delicado porque si ella dice que sabe de leyes, entonces debe saber que quien hace un señalamiento está obligado a comprobarlo.



’Pero yo le mando mi saludo y le digo que haré campaña de propuestas, lo que queremos decirle a la gente es cómo vamos a resolver los problemas de Acapulco que es lo que realmente importa’.



Sostuvo que no se va a pelear el cariño de nadie, pero sí reiteró que lo único que ha dicho es que será el mejor amigo del presidente porque sí le va a entregar buenas cuentas.



’Hoy los que gobiernan ahí están, de cada 10 acapulqueños 8 o 9 reprueban esta administración, ofrecieron y no pueden dar un cambio. Ellos ofrecieron que iba a bajar la gasolina, la luz, iba a bajar el gas, dónde está. Es la peor crisis de salud en todo el sistema de salud a nivel nacional. Ellos prometieron que iba a crecer el seis por ciento de la economía, antes de llegar la pandemia no crecieron los últimos tres trimestres más que un cero por ciento’.



Aseguró que sí le va a ayudar al presidente Andrés Manuel López Obrador para que salga bien y trabajará de la mano con él, muy duro, para que el presidente salga bien.



’El presidente es un hombre bueno y quiero que ese presidente que tiene gran corazón crea en esta tierra, crea en jóvenes, en personas, en familias acapulqueñas porque estamos cansados de la anarquía y estamos cansados de la pobreza’, finalizó.