’Yo sí soy amiga del presidente AMLO no como los de enfrente’, señala Abelina López

Al reiterar que ella sí es amiga del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no como los de enfrente, la candidata de Merena a la alcaldía de Acapulco, Abelina López Rodríguez, fue enfática en garantizar que se arrasará con los votos el próximo seis de junio, como una demostración de que el pueblo ya abrió los ojos y prefiere a los abanderados de la Cuarta Transformación, dijo.



En un evento desarrollado en la cancha de la colonia Garita, en Acapulco, López Rodríguez afirmó: ’Yo sí puedo asegurar que soy amiga del mandatario AMLO porque represento honestidad y además un profundo amor por el pueblo, algo que no he visto en los partidos opositores, quienes han contribuido para generar pobreza, falta de oportunidades e inseguridad’, expresó.



Abelina López celebró el inicio de campaña de la candidata de Morena a la gubernatura de Guerrero, Evelyn Salgado, de quien dijo, dará frescura por su juventud, pero también por su lucha por los más necesitados, ’yo creo que es tiempo de los jóvenes. Evelyn representa los ideales de su padre, Félix Salgado y por su puesto, no tengo la menor duda que transformará la entidad’, sentenció.



Agregó que en su administración los jóvenes serán una prioridad y comentó que el director del Deporte será un millenial, además de que anunció que habrá apoyo a la cultura, con el programa ’Música para tu barrio’, entre otros proyectos en el puerto.



En el evento, también estuvieron el luchador social Nicolás Castillo, quien fuera su compañero de casa de estudiante en la UAGro; el ex aspirante a la alcaldía de Acapulco por Morena, José Inocente Ariza Tapia; el liderazgo Ernesto González Pérez; el candidato a regidor, Ilich Lozano, entre otras personalidades.