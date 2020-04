¿Yo sí te creo? acusa a hombre de manosearla sólo para que sea linchado

Una mujer que abandonó a sus hijos de 6 y 3 años durante varios minutos en un Oxxo supuestamente "para castigarlos’, se hizo viral después de que se evidenciara que acusó a un hombre de haberla manoseado solamente para que este fuera agredido por mas personas; afortunadamente, el caso no llegó a mayores y no fue linchado como habría sucedido en otras zonas del país.



En la grabación difundida en redes sociales, se observa el momento en el que el sujeto confronta a la madre de los niños, quien supuestamente los dejó en la tienda de conveniencia -ubicada en Durango– para darles una lección. Sin embargo, ella lo agrede y persigue por varios metros.



-¿Por qué los dejó ahí?, ¿por qué dejó ahí a los niños? –pregunta el hombre mientras graba a la mujer.



De inmediato, ella se baja del vehículo, insulta y agrede al hombre, a quien golpea en el rostro y en el cuerpo con la intención de quitarle el celular. Lo sigue unos pasos y regresa al Oxxo para ir por los niños.

¿Que clase de persona es esta? Luego de que se le reclama por dejar a sus hijos solos en el OXXO #LadyManoseada acusa a este hombre de manosearla pic.twitter.com/7lEbes0j1W — La corneta negra (@lacornetanegra) March 12, 2020

La Subdirección Jurídica ya tiene conocimiento del caso, se dará seguimiento a través de la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. — DIF Municipal Durango (@DIFMunicipalDgo) March 12, 2020

Debido a que el hombre no deja de grabarla, la mujer comienza a seguirlo,Por varios metros, ambos caminaron por la avenida sin que él dejara de grabar y mientras ella lo amenazaba. Ao meos se alejaron dos calles más mientras la madre volvió a dejar a zus hijos solos pero esta vez con las llaves de su camioneta puestas.-Ay, qué gallina eres, ¿ahora hasta dónde vas a ir? -pregunta al hombre.-Hasta donde sea -responde.VER MÁSVIDEO: “Estoy en un Uber. Le pedí que si podía hacer el viaje rápido. Me faltó al respeto. Me agarró el cuerpo”Durante la persecución, otra persona pregunta sobre la situación. Ella acusa que el hombre la manoseó.-Oye, es que me acaba de manosear, me manoseó -indica la mujer.-Qué marrano eres -se escucha decir a un hombre cuando la mujer intentó que fuera linchado al afirmar que "la había manoseado".Las acciones de la mujer causaron indignación y memes por parte de los usuarios de redes sociales, quienes la bautizaron como #LadyManoseada.Entre los comentarios que recibió el video, los internautas acusan a la madre por dejar a los niños y perseguir al hombre o por quitarle mérito a las denuncias por acoso sexual. Especialmente cuando una denuncia como esa no sólo puede acabar con la reputación de una persona, sin pruebas y sin poder defenderse, sino porque en algunas zonas del pais es suficiente para linchar a alguien, por lo que hubo quienes pidieron que las autoridades intervinieran en el caso.En una respuesta al video, el DIF de Durango informó que dará seguimiento al caso a través de la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes estatal.