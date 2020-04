Yoli Tellería no tienen ni idea de políticas contra COVID-19

Por iniciativa de Yolanda Tellería, alcaldesa panista de Pachuca, el cabildo tomó la ’decisión’ de prohibir actividades para los sectores económicos donde confluyeran personas; sin embargo, derivado de que no había sesionado el Consejo de Salubridad General, dio marcha atrás a lo acordado, toda vez que obró fuera del margen la ley.



El gobierno del Estado de Hidalgo, junto con empresarios, emitieron una rueda de prensa conjunta en la que informaron que las disposiciones tomadas por Yoli Tellería carecen de fundamento legal y son desproporcionadas a la faceta que enfrenta el COVID-19.



Aunado a lo anterior, el cabildo y la propia presidencia municipal de la capital hidalguense, no tomó asesoría alguna por parte de especialistas, desconociendo no sólo el marco legal de lo que quería implementar, sino ignorando que las medidas propuestas son parte de las acciones ante una contingencia epidemiológica pero de fases posteriores a la que se vive actualmente, queriendo restringir una actividad económica que daña a más de 100 mil pachuqueños y a la que no ofreció incentivo alguno.



El tropiezo de Tellería, suavizado en video, puede apreciarse aquí:





La equivocada decisión de cabildo fue secundada por el esposo de Yolanda Tellería, Daniel Ludlow, quien padece las mismas limitaciones:



https://t.co/TgvwsgrXtM — Daniel Ludlow Kuri (@dludlowk) March 21, 2020