Yoshio Ávila: Soy factor de unidad y generamos propuestas

Al hacer un llamado para conformar una ’Gran Cruzada entre ciudadanos, políticos, empresarios y dirigentes’, el presidente de Compromiso Ciudadano A. C., Yoshio Ávila González, manifestó que nadie se debe quedar sin una oportunidad para salir adelante en Acapulco y en México, ’soy factor de unidad y estamos generando propuestas, dejemos a un lado las descalificaciones’, manifestó durante la entrevista virtual con el Pool de prensa ’Guerrero en Redes’.



El morenista aclaró que urge un ’Plan Emergente de Desarrollo’ como lo ha establecido el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pero debe estar enfocado en el sector turístico para generar empleos y activar las pequeñas y medianas empresas (Pymes), y dar certeza a nuevos inversionistas para que Acapulco crezca y se detone de inmediato’.



Aunque aceptó que sí le gustaría estar en la boleta para 2021, Ávila González detalló que el 2020 todavía sigue su curso y que desde su trinchera trabaja en repensar las propuestas convenientes para la ciudadanía.



’El futuro significa no regresar atrás. En la nueva política nadie se debe quedar sin una oportunidad para salir adelante, ninguna persona podemos dejar de soñar. Son tiempos de unidad y no de descalificaciones… el nacer pobre no significa morir pobre’, acotó.



Durante su participación dio datos duros como que al menos 70 mil acapulqueños viven pobreza lo que significa un 56 por ciento de la población. Por ello hizo un llamado a todos los liderazgos que están interesados en el desarrollo del municipio más importante del estado y de los más sobresalientes del país, a realizar un trabajo coordinado y en equipo para hacer resurgir a la Perla del Pacífico (Acapulco).



Finalmente, Yoshio Ávila sostuvo que los tiempos de desvíos de recursos, de intermediarios, de nóminas por debajo del agua y de corrupción, han llegado a su fin y aseguró que la nueva generación de hombres y mujeres políticas deben comprender que los en México son tiempos de la Cuarta Transformación, y que la corrupción quedó desterrada para siempre, concluyó.