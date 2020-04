Zafarrancho entre comerciantes de Chiconcuac contra el ayuntamiento y la guardia nacional

#NoticiasChiconcuac #Abusosdepoder

Autoridades de chiconcuac y guardia nacional se enfrentan contra comerciantes por el Covid-19.

*Afectados cientos de comerciantes de Chiconcuac ,por el Covid-19 y ahora también por el abuso de poder de las autoridades de Chiconcuac y la Guardia nacional.

*Con poder ,prepotencia , abusó de autoridad ,golpean a Comerciantes y a turistas en Chiconcuac por órdenes de Catalina Velasco presidenta municipal

Abuso de autoridad , vialidad pide grandes

cantidades de dinero para quitar las arañas a los turistas ,a hoy golpean a comerciantes , corriendo al turismo en Chiconcuac ,el ayuntamiento, su Fatal trabajo de la presidenta municipal Catalina Velasco , permitiendo qué su personal lastime y golpe a los comerciantes, junto con la guardia nacional.



Una serie de abuso de autoridad están pasando a hoy los dos los más de 2500 comerciantes de Chiconcuac dónde están abusando de sus derechos y aparte la dirección de movilidad pone la arañas a los turistas que llegan al hacer sus compras a chiconcuac.

Así mismo el jefe de comercio ,en redes sociales hablan muy mal de este señor y es uno de los servidores públicos, con sus abusos de autoridad y prepotencia ,dañando a varios comerciantes, esto queda claro que la presidenta municipal Catalina Velasco ,está destruyendo al comercio que hace la grande señora ,donde pro- Chiconcuac ,las asociaciones civiles , donde está los líderes de Chiconcuac , no hay nadie que puedes apagar el nefasto trabajo que está haciendo su alcaldesa.



Por otra parte toda esta situación es por qué entro en vigar la fase 3 de coronavirus ,Ante las medidas implementadas por el Gobierno del Estado de México ante la pandemia por el Covid-19, se ordenó la suspensión temporal y de manera inmediata de todas las actividades comerciales.

Varios comerciantes inconformes se niegan a dejar de ejerce el comercio, manifestando que es su única fuente de trabajo y de ingresos para el sustento de su familia.



Asimismo, Chiconcuac como centro comercial da trabajo a miles de personas de los municipios colindantes., por lo que con el cierre temporal del comercio se afecta la economía de toda la región.



El pasado 21 de Abril , comerciantes por primera vez ,cierran sus negocios a los turistas, que como cada Sábado, domingo y martes visitan el mercado para comprar prendas de vestir y artesanía textil.



Hoy en día se encuentra cerrado el mercado de Chiconcuac, las calles se encuentran vacías,

pero los cuidados están dispuestos a regresar,por ello se enfrentan a la guardia nacional y autoridades de Chiconcuac.

Esto ha dejado golpes , abusos de poder y sobre todo vialidad de chiconcuac ,está cobrando grandes multas de dinero ,y hace negocios obscuros entre la presidenta municipal y la dirección de vialidad , abusando de los comerciantes y turistas ,esto queda visto que está exterminando a sus pobladores comerciantes ,claro como ellas no comerciante por ello despedaza las plazas con golpes y abusos de su personal , esperemos que no vuelva a gobernar este tipo de personas a chiconcuac.