Para Linda Rivera Barrera



La disputa por la hegemonía se agudizó. Hace una semana el presidente Donald Trump anunció la suspensión de todo intercambio comercial con China; cuatro días después, a través de su vicecanciller, China censuró que USA exigiera una explicación por el coronavirus. Con palabras muy fuertes en un entorno diplomático, afirmó que ’nadie le pidió a Estados Unidos explicaciones por la pandemia de influenza H1N1 que hace doce años estalló en Norteamérica’, también sugirió que el virus que ocasiona el VIH pudo haber sido producido por un laboratorio estadounidense. Los chinos mantuvieron la iniciativa y el lunes sus dirigentes pidieron al mundo que se preparara para una confrontación armada entre su país y Estados Unidos. Ayer la beligerancia continuó con un anuncio que varios esperábamos desde hace doce años, cuando concluyeron los juegos olímpicos de Beijing: China desconoció al dólar como medida de valor y moneda de intercambio comercial. Desde hace cuarenta y ocho horas, todas las transacciones internacionales en China serán en yuanes, su moneda nacional. Ayer también, con motivo del frustrado ataque de mercenarios a Venezuela, el gobierno chino EN PLENO declaró que no admitiría ninguna agresión sobre aquel país.

Puede observarse un vapuleo de un solo lado, a las fuertes declaraciones de los dirigentes chinos no se respondió con la altanería exhibida ante otros forcejeos menores por el presidente Trump. El tono firme y la insistencia ante el silencio norteamericano nos hablan de quién tiene la iniciativa política y la sartén por el mango.

A pesar de la firmeza de sus declaraciones, tal vez los chinos no estén pensando seriamente en una confrontación armada, que podría ser NUCLEAR, ambas naciones tienen la bomba atómica. Nos parece que sólo quieren poner sobre la mesa el problema principal: la enorme deuda de 140 BILLONES de dólares que tiene Estados Unidos con ellos. Al despreciar al dólar como moneda de curso legal internacional los chinos evaden una salida muy probable a este diferendo: que USA envíe un enorme barco lleno de dólares para liquidar el total de sus adeudos. ’Tu moneda no sirve – parecen decir los chinos – es sólo papel pintado’.

Como dijimos en un largo ensayo, a nivel mundial la crisis económica apenas empieza. Hay que tomar en cuenta que el cambio en la correlación de fuerzas ya se produjo desde hace cuando menos una década y que en la coyuntura de hoy lo único que estamos viendo es la formalización de un nuevo orden económico y político internacional donde China y Rusia jugarán el papel más importante en el concierto de naciones, en los intercambios comerciales y los avances tecnológicos. Se acelera la conquista cultural de occidente, los valores y los estilos de trabajo de China serán los que imperen a lo largo de todo este siglo. Habrá que seguir de cerca este diferendo, es historia profunda y trascendente de la que seremos testigos.



CORREO CHUAN



Este artículo ya estuvo mejor, nos acercamos al objetivo de espacio y sólo hay un punto y coma, aunque todavía tiene muchas frases largas; es un artículo corto que respira como un ensayo – hay que leer a Umberto Eco, que en ’Apostillas a El nombre de la rosa’ nos explica la respiración distinta y el uso de lo que él llama la preterición en la novela -. También a Stephen King, que propone la fórmula 80/20 para la corrección de un buen trabajo corto: escribirlo con desparpajo y en una primera revisión quitarle el 20 por ciento de palabras. La cosa marcha.

Linda Rivera Barrera es diseñadora gráfica y periodista; está acompañando a sus padres acapulqueños en el confinamiento. Es hija de mis entrañables amigos José Antonio Rivera Rosales y de su esposa Ángeles Barrera. Toño fue mi compañero en la escuela preparatoria y es periodista especializado en violencia política, grupos armados y delincuencia organizada. Con un formato de ensayo, publica una columna sobre el tema que se llama Bajo Fuego. Linda está aprovechando la cuarentena para escribir algunos trabajos que tenía pendientes y me ha pedido que le ayude en la corrección de estilo, tarea que asumo con mucho gusto porque conozco su disciplina, porque uno de mis sueños más grandes es que en el mediano plazo haya [email protected] periodistas y por ser hija de quien es. Le dedico este segundo artículo corto de la temporada como una forma de estimular el entusiasmo que de por sí ya tiene.

El correo chuan dice que China tratará de aprovechar la coyuntura para convalidar la supremacía económica y cultura que ha forjado en el último cuarto de siglo. Es, junto con Japón y Rusia, uno de los grandes vencedores de la globalización. Hablan fuerte y tienen con queso las enchiladas. Tiene fortuna esta generación de mexicanos, fuimos testigos de la caída del sistema de partido de Estado y, cuando apenas se afianza ese cambio nacional, también somos testigos de un enorme cambio epocal. Dice también que Linda Rivera Barrera es muy joven, tiene talento y disciplina y el apoyo de sus padres para convertirse dentro de algunos años en una periodista que supere a nuestra generación, que nos formamos sin escuela y como Dios nos dio a entender. Zapata 21 es una dirección de bellos recuerdos.



