Mario Moreno Arcos, quien se ha declarado absolutamente feminista desde cuando ofreciera su primer discurso como precandidato del PRI a la gubernatura, hoy jueves aparece en una foto con el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

La foto es interesante, y porque circula después de que Manuel Añorve mandara su mensaje al subir a redes una foto semejante con el líder nacional priista.

El mensaje de Añorve fue entendido como la reafirmación de su vena priista y de voluntad de negociar espacios de representación.

Por eso no fue casual que el mismo día miércoles su esposa Julieta Fernández pidiera mano para la presidencia municipal de Acapulco.

Está claro que Mario recibió todo el respaldo de la dirigencia nacional de su partido, en la persona de Alejandro Moreno, Alito, y que hay avances en los acuerdos con el grupo que encabeza Manuel Añorve, quien hasta el momento sigue negando el apoyo al candidato de su partido.

Hay algo que tampoco se ha dicho y que tiene que ver con el valor de la palabra empeñada, y Añorve deja claro que no le importó echar abajo el compromiso al que llegaron los tres aspirantes al inicio del proceso de selección.

Por eso el diputado Héctor Apreza puede ser ejemplo para otros, al aceptar los resultados sin hacer berrinches.

Es decir, parece que a Manuel Añorve no le importa empeñar su palabra y después desdecirse del acuerdo para entrar a una ruta de exigencias para él, su esposa y amigos.

¿Cuál es entonces el mensaje que envía aquella persona que falta a su palabra?

Lo menos es carencia de valor cívico, aunque en Guerrero la gente lo califica de otra manera.

En fin, veremos que sigue después de que el candidato priista y el líder nacional, aparecen en esa foto sonriendo.

Y seguramente Mario Moreno debe tener más confianza cuando esa imagen ha generado cientos de expresiones favorables a su candidatura, como la de Roxana Astudillo Navarrete, quien en los Comentarios, escribe:

’Estamos unidos Vamos Pa adelante.

Esa sonrisa habla que tenemos un buen candidato y la confianza que vamos bien y que los guerrences (sic) estamos apoyando al mejor candidato por su capacidad de gobernar los resultados lo demuestran vamos con todo’.