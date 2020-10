Zona Norte y Tierra Caliente en vísperas del 4º Informe de Javier Saldaña

www.guerrerohabla.com



A unos días de llevarse a cabo la sesión extraordinaria del H. Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Guerreo (UAGro), donde presentará su Cuarto Informe de Labores Javier Saldaña Almazán, rector, sobre el estado que guarda la UAGro, todo indica que solo esperan la fecha para que la comunidad universitaria y la sociedad guerrerense conozcan de los logros y avances de la Universidad.

Por ello, el Mtro. Alejandro Bueno Acuña, Coordinador General de Zona Norte y Tierra Caliente (ZN y TC), ha destacado los avances, logros y pendientes en lo que abarca los dos periodos del actual rector.

En el 2013, la Coordinación General Zona Norte, no contaba con espacios propios para sus actividades administrativas. En la actualidad, ya cuenta con infraestructura propia y adecuada. Lo que motivó que se trasladara todo su personal a las nuevas instalaciones en mayo de 2015.

En cuanto a programas educativos de Licenciatura, la ZN y TC contaba con 10 programas educativos, en la actualidad, son 13 Programas.

En relación a la matrícula de Nivel Medio Superior, se contaba con 10,803 estudiantes; en el 2019, fueron 13, 293.

Sin contar en el 2013, con preparatorias acreditadas, hoy, se tienen 11 de 12 preparatorias acreditadas; 7 en Nivel IV; 2 en Nivel III y 2 en el Nivel II.

En el Nivel Superior, en el 2013, solo se tenía acreditada la Licenciatura de Enfermería 4. Hoy, se ha reacreditado. Se cuenta con 4 Programas acreditados.

En el tema de infraestructura, se destaca que en los dos periodos como rector de la UAGro, el Dr. Javier Saldaña ha gestionado recursos que le han permitido dotar a todas las Escuelas y Facultades de Zona Norte y Tierra Caliente, para que éstas, realicen sus actividades de manera segura y digna.

Hay que destacar que hay obras en marcha en diferentes etapas.

También se destaca el programa de identidad y pertenencia, adoptando colores oficiales, en todas las instalaciones universitarias.

Las principales acciones fueron:

En la Escuela Preparatoria No. 3, de Teloloapan, se remodelaron edificios; en la Preparatoria no. 4, Taxco de Alarcón, se construyó un edificio de tres niveles con todos los servicios; en la Escuela Preparatoria No. 8, Cd. Altamirano, se colocó subestación eléctrica tipo pedestal, tablero general, circuitos alimentadores; a Prepa 10, le han construido 2 edificios de 3 niveles cada uno, cafetería en proceso; la prepa 18, de Tlapehuala, se le construyó edificio para biblioteca, módulo sanitario, sala de juntas, área administrativa, centro de cómputo, 9 cubículos y 3 aulas; Prepa 19 de de Apaxtla de Castrejón, se construyó edificio para 5 aulas, centro de cómputo, área administrativa y módulo sanitario; la Prepa 20 de Arcelia, igual, muy beneficiada; prepa 24 de Buena vista de Cuéllar, edificio de 2 niveles; preparatoria no. 28, de Cocula, se le construyó cafetería escolar con instalaciones inclusivas; la prepa 32, abandonada por años, ha sido grandemente beneficiada; preparatoria No. 37, Cutzamala de Pinzón, edificio y cafetería;

Enfermería. No. 4, de Taxco de Alarcón, se construyó barda parcial, estacionamiento, oficinas directivas y Elevador para personas discapacitadas; Enfermería No.5 de Coyuca de Catalán, construcción Techado de la cancha de basquetbol y entrega de vehículo oficial.

A la Escuela Superior de Diseño y Arquitectura, de Taxco de Alarcón, se le construyó edificio, taller de diseño y modulo sanitario; Talleres de diseño industrial. Almacén de herramientas y vestíbulo, edificio escolar de 3 niveles.

En la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, de Cd. Altamirano, se rehabilitaron edificios y obra exterior, reconstrucción de andadores y colocación de luminarias; otra de las Facultades muy beneficiadas; el Centro de Lenguas Extranjeras, remodelación de instalaciones y conexión a circuitos alimentadores;

Para el Campus Zona Norte, de Taxco el Viejo, se construyeron 7 aulas, laboratorio, área administrativa. Primera etapa, edificio de 3 niveles para 10 aulas, centro de cómputo, módulos sanitarios, laboratorio de nutrición y laboratorio de fisioterapia.

El aspecto del parque vehicular, escuelas se vieron beneficiadas generosamente.

Mientras tanto…¡¡ Que tenga usted, un excelente fin de semana!!