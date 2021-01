Zozobra en futbol mexicano por más casos de Covid 19

+Sobre el Cabecita Rodríguez, jugador de la Máquina, explica que estará en observación para determinar su regreso al equipo



+El estratega cementero acepta su preocupación, luego de que Monterrey detectó 19 infectados y el América registró seis casos positivos



+Las alarmas también se encendieron debido a la muerte de Martín Pérez Padrón, técnico de Santos femenil



+Tigres detecta dos contaminados rumbo al mundialito



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- Futbol mexicano navega en mar de zozobra. El brote de coronavirus en la Liga Mx genera angustia en el plantel de Cruz Azul, aceptó el timonel Juan Reynoso, al tiempo que la escuadra de Tigres detectó dos casos positivos cuando se prepara para el Mundial de Clubes.



’Hay inquietud porque no es un tema de futbol, es un problema general en el mundo. Hay cierto temor, no por nosotros, sino por nuestra familia, ya que podríamos infectar a otras personas’, reconoció en videoconferencia.



’Estamos tranquilos porque en el club no hay infectados. Pero desconfiamos de las personas con quienes interactuamos y que no convivimos a diario, te puedes contagiar. En el equipo hay gente mayor, empezando por mí’, agregó.



De acuerdo con Duilio Davino, presidente deportivo del Monterrey, entre 40 y 45 de los jugadores de la Liga Mx han dado positivo a coronavirus. Previo al arranque del torneo Guardianes 2021 se registraron 484 futbolistas. México es uno de los países más letales por la pandemia en el mundo, con más de 147 mil decesos.



Reynoso, de 51 años, aceptó su preocupación ante el Covid-19, luego de que Monterrey detectó 19 infectados y el América registró seis casos positivos tras enfrentar en la jornada dos a los regiomontanos. Las alarmas en la Liga Mx también se encendieron debido a la muerte de Martín Pérez Padrón, técnico de Santos femenil, a causa del virus.



Pese a la complicada situación por la pandemia, el técnico celeste indicó que confía en las decisiones y el protocolo impuesto por el ente rector del balompié nacional para detener los contagios.



’Creo que hay gente capacitada en la Federación Mexicana de Futbol para que se tomen las mejores decisiones de acuerdo con el momento. De una u otra manera nos están poniendo en riesgo al ambiente del balompié, pero ellos tomarán las medidas necesarias’, sostuvo.



Al ser interrogado sobre el delantero Jonathan Cabecita Rodríguez, quien fue sancionado por indisciplina, Reynoso dijo que el jugador estará bajo observación para determinar su regreso con el equipo.



A partir de lo que sucedió, que es un ’momento desagradable’, puntualizó, ’nosotros empezamos a construir y ver hacia el futuro. Ojalá (Jonathan) se recupere en el plano personal y familiar, sobre eso veremos cuándo terminará su castigo.’



En el deportivo, subrayó, ’ya está (la sanción), no va ante Pachuca; en lo económico, lo impuso el club. Nosotros contaremos con él cuando veamos su mejor versión.’



Rodríguez fue sancionado al revelarse un video en el que aparecía en una fiesta con el uniforme del plantel celeste. Reynoso dijo que tuvo una plática emotiva con el jugador, quien fue sincero al ofrecer disculpas, no sólo al cuerpo técnico sino a la institución y a sus compañeros.



Respecto a los lesionados, indicó que Pablo Aguilar sigue con molestias por la lesión en la rodilla del año pasado, mientras Luis Romo casi se ha recuperado.



Asimismo, aclaró los rumores sobre la salida de Guillermo Pol Fernández: Él quiere quedarse, competir y pagar su deuda de la etapa anterior.



En tanto, la ola de coronavirus golpea a Tigres luego de confirmar dos positivos, uno de ellos Nicolás Diente López, cuando se encuentra a días de viajar a Qatar para disputar el Mundial de Clubes.



’Realizamos 37 pruebas, de las cuales dos salieron positivas, correspondientes a un jugador y a un elemento del staff técnico, por lo que ya fueron aislados y enviados a casa para iniciar un proceso de recuperación’, informó la Liga Mx.



Los exámenes fueron realizados el martes como parte del protocolo de la FIFA para el certamen internacional.



Al menos 14 elementos de Rayados, club que desató la polémica al tener un brote de coronavirus, retornaron a los entrenamientos en conjunto en las instalaciones del Barrial después de tres días de trabajos a distancia.



Los integrantes del equipo fueron sometidos de nueva cuenta a pruebas PCR para descartar más contagios, por lo que se espera hoy un nuevo informe.



(Con información del diario La Jornada)